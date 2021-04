Pensioni, cosa accade per i nati dal 1960: novità Recovery Plan (Di martedì 27 aprile 2021) Niente quota 100 nel 2022 e così se qualcuno aveva ancora dubbi adesso non esistono più. Nel piano del governo sul Recovery Plan confermata la chiusura della misura di pensionamento anticipato dai 62 anni con non meno di 38 anni di contribuzione. E dal 2022 cambiano le possibilità di uscita per la pensione. Ma non sono notizie positive perché in perfetto stile governo Monti, anche questo nuovo esecutivo Draghi opererà in perfetta sintonia con i diktat di Bruxelles, fermando qualsiasi idea di anticipare la quiescenza in stile quota 100. Un vero guaio le Pensioni per i nati nel 1960 Finendo l'esperienza di quota 100, i primi effetti si avranno sui nati nel 1960. Ad oggi se si escludono le flebili speranze che si possa virare su quota 102 con combinazione minima 64+38, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021) Niente quota 100 nel 2022 e così se qualcuno aveva ancora dubbi adesso non esistono più. Nel piano del governo sulconfermata la chiusura della misura di pensionamento anticipato dai 62 anni con non meno di 38 anni di contribuzione. E dal 2022 cambiano le possibilità di uscita per la pensione. Ma non sono notizie positive perché in perfetto stile governo Monti, anche questo nuovo esecutivo Draghi opererà in perfetta sintonia con i diktat di Bruxelles, fermando qualsiasi idea di anticipare la quiescenza in stile quota 100. Un vero guaio leper inelFinendo l'esperienza di quota 100, i primi effetti si avranno suinel. Ad oggi se si escludono le flebili speranze che si possa virare su quota 102 con combinazione minima 64+38, ...

Advertising

roma_paoletta : Ad #agorarai parlano di lavoro e pensioni. Loro, che non ha mai lavorato un giorno nella vita, che non sanno cosa s… - infoiteconomia : Pensioni, due quote e doppio binario: cosa può cambiare dal 1º gennaio 2022 - infoiteconomia : Pensioni, ipotesi due quote: cosa può cambiare? - RizzoGiov : @fdragoni @LaVeritaWeb Quando Sua Maestà Draghi parlerà (metterà) di Tassa sulla Prima Casa, Patrimoniale, Tassa di… - Cede66De : @NFratoianni @tpi #conte caduto xche’ troppo libero e poco malleabile dai poteri forti che pensavano che #renzi lo… -