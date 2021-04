Pd, finalmente c’è la data delle primarie centrosinistra: 12-13 giugno (Di martedì 27 aprile 2021) Eccole le primarie, tanto attese da alcuni e tanto temute da altri: 12-13 giugno. Da queste consultazioni arriverà il nome del candidato sindaco di Torino per la coalizione del centrosinistra. Il segretario piemontese Paolo Furia e il segretario torinese Mimmo Carretta tornano da Roma con le due date. Spiegano Carretta e Furia: “Questa sera al Nazareno con il segretario Enrico Letta e il responsabile Enti Locali Francesco Boccia è emersa la volontà di chiamare a raccolta il popolo del centrosinistra per le primarie di coalizione, che si terranno nel weekend del 12/13 giugno 2021”. “Nei prossimi giorni – continuano – ci confronteremo con la coalizione per dare il via alla macchina organizzativa e per analizzare con la massima attenzione gli strumenti per renderle sicure dal ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 aprile 2021) Eccole le, tanto attese da alcuni e tanto temute da altri: 12-13. Da queste consultazioni arriverà il nome del candidato sindaco di Torino per la coalizione del. Il segretario piemontese Paolo Furia e il segretario torinese Mimmo Carretta tornano da Roma con le due date. Spiegano Carretta e Furia: “Questa sera al Nazareno con il segretario Enrico Letta e il responsabile Enti Locali Francesco Boccia è emersa la volontà di chiamare a raccolta il popolo delper ledi coalizione, che si terranno nel weekend del 12/132021”. “Nei prossimi giorni – continuano – ci confronteremo con la coalizione per dare il via alla macchina organizzativa e per analizzare con la massima attenzione gli strumenti per renderle sicure dal ...

Advertising

raffaellapaita : In Aula per ascoltare la replica del Presidente #Draghi sul Recovery Plan. Finalmente c’è una svolta riformista che… - matteorenzi : Il PNRR di Mario Draghi ha un’anima e una visione. Anima e visione che prima non c’erano. Punto. Questa è la differ… - raffaellapaita : La parte del Pnrr su semplificazioni per realizzare infrastrutture va nella direzione indicata da @ItaliaViva con i… - MarchesiMattia : RT @raffaellapaita: In Aula per ascoltare la replica del Presidente #Draghi sul Recovery Plan. Finalmente c’è una svolta riformista che pen… - Quasiapodittico : RT @giuslit: - Hai visto quanti investimenti col #recoveryplan, è un'occasione storica per l'Italia! C'è la ferrovia, gli asili, i ggiovani… -

Ultime Notizie dalla rete : finalmente c’è Edifici esistenti in cemento armato: intervento di rinforzo di nodi non confinati con nastri metallici pre-tesi ingenio-web.it