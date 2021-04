Omicidio piccolo Evan | la madre esce dal carcere

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 27 aprile 2021) Revocata la custodia cautelare per la mamma del, morto a soli 21 mesi non appena arrivato al pronto soccorso in circostanze ancora non del tutto chiare. Ilaveva una polmonite mal curata quando è arrivato in ospedale ma sul corpo presentava segni di maltrattamenti. Per questo motivo i genitori dierano stati accusati divolontario. Secondo il referto del medico legale, come riportato da FanPage,sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio causato da una broncopolmonite mai curata, che è stata provocata dalle ripetute lesioni e dai maltrattamenti subiti anche nelle settimane precedenti alla sua morte. Il bambino presentava costole rotte, sterno fratturato e lesioni in tutto il corpo. Il Gip aveva già rifiutato la richiesta di revoca ...