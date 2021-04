Lutto a Torre Annunziata e Trecase | Luca muore di Covid a 39 anni

Advertising

infoitinterno : Torre Annunziata, domani lutto cittadino per i funerali di Maurizio Cerrato, morto per un parcheggio - infoitinterno : Torre Annunziata - Omicidio Cerrato: domani i funerali. Il sindaco Ascione proclama il lutto cittadino - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Omicidio Cerrato: domani i funerali. Il sindaco Ascione proclama il lutto cittadino LE… - Torrechannelit : Torre Annunziata – Omicidio Maurizio Cerrato, domani i funerali. Proclamato il lutto cittadino - occhio_notizie : Per quel giorno il sindaco di Torre Annunziata ha proclamato il lutto cittadino e ha chiesto la sospensione delle a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Torre

Annunziata per la morte di Giuseppe Vaccaro , scrittore e inventore del Museo di energia solare. quest'opera è nata con l'obiettivo di offrire un'educazione energetica in armonia con i ...Luca, era residente aAnnunziata e lascia la moglie e due figli piccoli. Il 39enne lavorava ... La comunità di Terzigno inLa comunità di Terzigno, in queste ore piange una concittadina. ..."Il suo ricordo resterà indelebile" Questo il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione comunale: "E’ deceduto Giuseppe Vaccaro, scrittore e inventore del Museo di energia so ...Torre Annunziata in lutto: è morto Giuseppe Vaccaro, scrittore e inventore del Museo di energia solare. Lo aveva realizzato in modo artigianale nel 1981, installandolo sul lastrico del palazzo in cui ...