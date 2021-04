Jerry Calà, la sua teoria sui banchi a rotelle e i vaccini diventa virale sui social (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo che l'account della Lega di Matteo Salvini ha twittato una dichiarazione di Jerry Calà sui banchi a rotelle e i vaccini, l'attore è diventato di tendenza sui social. Secondo Jerry Calà l'acquisto dei banchi a rotelle ci ha impedito di comprare dosi di vaccino: l'attore lo ha detto in un'intervista a Il Giornale, e la sua teoria è diventata virale sui social dopo il Tweet della Lega di Salvini. Jerry Calà è diventato senza volerlo l'argomento numero uno di tendenza italiano su Twitter per una dichiarazione rilasciata a Il Giornale e fatta propria dalla Lega di Matteo Salvini. L'ex ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo che l'account della Lega di Matteo Salvini ha twittato una dichiarazione disuie i, l'attore èto di tendenza sui. Secondol'acquisto deici ha impedito di comprare dosi di vaccino: l'attore lo ha detto in un'intervista a Il Giornale, e la suatasuidopo il Tweet della Lega di Salvini.to senza volerlo l'argomento numero uno di tendenza italiano su Twitter per una dichiarazione rilasciata a Il Giornale e fatta propria dalla Lega di Matteo Salvini. L'ex ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Jerry Calà: 'Non avremmo dovuto comunque spendere tutti quei milioni per i banchi a rotelle. Non sarebbe stato me… - LegaSalvini : Jerry Calà: 'Coprifuoco alle 22? Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe ste… - maryberti2 : RT @LegaSalvini: ?? Jerry Calà: 'Non avremmo dovuto comunque spendere tutti quei milioni per i banchi a rotelle. Non sarebbe stato meglio ac… - Gb13Giovanna : RT @cosimoamato_: 'Sta cosa che Jerry Calà non è membro del Comitato Tecnico Scientifico non me la spiego. - marcoyespa : @gisellaruccia jerry calà era impegnato? -

Ultime Notizie dalla rete : Jerry Calà Jerry Calà, la sua teoria sui banchi a rotelle e i vaccini diventa virale sui social Secondo Jerry Calà l'acquisto dei banchi a rotelle ci ha impedito di comprare dosi di vaccino : l'attore lo ha detto in un'intervista a Il Giornale, e la sua teoria è diventata virale sui social dopo il Tweet ...

Jerry Calà stronca governo Conte/ 'Milioni per banchi a rotelle e non per i vaccini!' Il dibattito sul coprifuoco prosegue senza sosta all'interno del governo e anche gli esponenti del mondo dello spettacolo dicono la loro. Intervistato da Il Giornale, Jerry Calà non ha usato troppi giri di parole: "Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe stendere tutti. Chi mai potrebbe venire in vacanza in Italia per tornare ...

Jerry Calá Chievo Verona: “Tifoso grazie a mio figlio” CalcioToday.it Secondol'acquisto dei banchi a rotelle ci ha impedito di comprare dosi di vaccino : l'attore lo ha detto in un'intervista a Il Giornale, e la sua teoria è diventata virale sui social dopo il Tweet ...Il dibattito sul coprifuoco prosegue senza sosta all'interno del governo e anche gli esponenti del mondo dello spettacolo dicono la loro. Intervistato da Il Giornale,non ha usato troppi giri di parole: "Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe stendere tutti. Chi mai potrebbe venire in vacanza in Italia per tornare ...