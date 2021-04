Inter | la rinuncia al premio scudetto per aiutare il club

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 aprile 2021) L’potrebbe festeggiare logià il prossimo week end. Intanto arrivano conferme sulla decisione presa dai giocatori L’riconquisterà locon Antonio Conte in panchina, non uno qualsiasi. Il gruppo forte e coeso costruito dall’ex allenatore della Juventus si prepara ai festeggiamenti: in caso di vittoria con il Crotone e di contemporanea sconfitta dell’Atalanta arriverà l’aritmetica. Intanto come riporta Calciomercato.com arrivano conferme per quanto riguarda la scelta dire al. I giocatori assieme alla società lo avevano già deciso dopo aver rifiutato il taglio degli stipendi. Una gatta in meno da pelare per il presidente Steven Zhang che nonostante la situazione non rosea tra qualche giorno potrebbe tornare in Italia ...