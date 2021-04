Il giorno in cui scoprii che mia madre era andata via di casa (Di martedì 27 aprile 2021) Per Claudia i primi tempi non esistevo. Era la più alta della scuola, i capelli rossi sfavillavano sul collo – la tonalità delle marasche che i miei nonni avrebbero raccolto in estate per trasformarle in barattoli di confetture granata e amaranto. Gli occhi di un colore diverso l’uno dall’altro, marrone chiaro e verde azzurro, quegli occhi che qui chiamano «di bosco». Aveva ossa sporgenti, zigomi appuntiti, il viso magro e allungato. Durante la ricreazione l’atrio del Tito Livio si svuotava, gli studenti correvano ad accalcarsi contro il muro per abbeverarsi d’ombra. L’unica al sole era lei. Se qualcuno avesse potuto osservare il quadrato dell’atrio dall’alto avrebbe visto un deserto d’asfalto con un puntino rosso al centro. Si portava addosso alcuni miei stessi vizi antisociali: si toccava il naso e si arrotolava una ciocca di capelli attorno all’indice. Tra i suoi libri spiccava il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 aprile 2021) Per Claudia i primi tempi non esistevo. Era la più alta della scuola, i capelli rossi sfavillavano sul collo – la tonalità delle marasche che i miei nonni avrebbero raccolto in estate per trasformarle in barattoli di confetture granata e amaranto. Gli occhi di un colore diverso l’uno dall’altro, marrone chiaro e verde azzurro, quegli occhi che qui chiamano «di bosco». Aveva ossa sporgenti, zigomi appuntiti, il viso magro e allungato. Durante la ricreazione l’atrio del Tito Livio si svuotava, gli studenti correvano ad accalcarsi contro il muro per abbeverarsi d’ombra. L’unica al sole era lei. Se qualcuno avesse potuto osservare il quadrato dell’atrio dall’alto avrebbe visto un deserto d’asfalto con un puntino rosso al centro. Si portava addosso alcuni miei stessi vizi antisociali: si toccava il naso e si arrotolava una ciocca di capelli attorno all’indice. Tra i suoi libri spiccava il ...

Ultime Notizie dalla rete : giorno cui Simona Romanò Bentornata zona gialla. Ieri, fatta eccezione per sei Regioni, Ieri, fatta eccezione per sei Regioni, tutto il resto d'Italia (tra cui Lazio e Lombardia) è ... il rispetto delle norme e la voglia delle vecchie abitudini, è trascorso il primo giorno di semi - ...

Walter Siti, la letteratura fa bene quando fa male ...di una fan page (like + commenti + condivisioni diviso il totale dei followers in un dato giorno)". ...a superare i fallimenti" prevale un sentimento di facilità che fa dire a Roberto Saviano (la cui ...

Al Vivaio di Castelletto "La vita inizia il giorno in cui incominci un giardino" Radio Gold Ristoranti, le riaperture a metà preoccupano: «Bello aprire ma così non basta» «Oggi è una giornata di rinascita, torniamo a fare quello che amiamo di più». Valentina Uselli, titolare del ristorante il Labirinto di via San Lorenzo, si tiene stretta ...

Aloe vera: un toccasana naturale di benessere e bellezza L'aloe vera è una pianta grassa bellissima da vedere, facile da far crescere in casa e ricca di mille proprietà benefiche. Le sue foglie carnose sono piane di un gel fresco e delicato, pieno di prezio ...

