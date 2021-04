Gucci e Facebook contro la contraffazione dei marchi sui social | fanno causa a un utente

(Di martedì 27 aprile 2021)ladeisui. Insieme hanno avviato unauna persona fisica per violazione dei termini di servizio. E delle condizioni d’uso die Instagram. Nonché per violazione dei diritti di proprietà intellettuale dideie concorrenza sleale. Laè al Tribunale distrettuale nord della California, come annuncia una nota. Nel mirino una donna, accusata di aver venduto online prodotti contraffatti diladei ...

