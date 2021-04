Gruppo Stellantis - Leasys | doppia mossa per crescere

(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo l'esordio a Torino, il servizio di car sharing elettrico con le Nuove 500 diGO!, sbarca anche a Milano. Nel contempo,apre anche in Grecia, il suo undicesimo mercato europeo (gli altri sono Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e, naturalmente, Italia). Il servizio di car sharing a Milano, in free floating, conta 400 veicoli e anticipa il futuro sbarco anche a Roma e a Lione entro l'anno, per una flotta complessiva di 1.200 veicoli elettrici. Due modalità. L'abbonamento al servizio diGO! prevede l'acquisto di un voucher d'iscrizione annuale su Amazon, al costo di 19,99 euro, scegliendo tra la modalità prepagata al costo mensile di 19,99 euro con incluse due 2 ore di mobilità, pensata per chi fa un uso più continuativo del servizio, o la più classica Pay-per-use, ...

... la gamma Ducato di(o Fiat Commercial, come preferite) ha ricevuto un regalo prezioso: la versione E - Ducato a zero emissioni, che va a completare l'offerta delcon un prodotto di ...Certo che ci siamo presi un po' di tempo per sfruttare le opportunità offerte dal, anche perché dall'inizio avremo una versione fortemente elettrificata e in futuro tutte le nuove ...Il servizio di car sharing elettrico LeasysGO! sbarca a Milano, mentre con la filiale in Grecia prosegue l'internazionalizzazione ...A seguito del completamento della fusione tra FCA e PSA Group in Stellantis, il gruppo ha consolidato il media in Publicis Groupe.