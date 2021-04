(Di martedì 27 aprile 2021) Continua a tenere banco l'applicazione del, la tassa dello 0,5% sulla raccolta delle, introdotta lo scorso maggio dal Decreto rilancio del precedente Governo, per finanziare un ...

Advertising

liberenotizie : Giochi, Logico: 'Adm riveda calcolo Salvasport su scommesse e ascolti operatori'. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Giochi, Logico: 'Adm riveda calcolo Salvasport su scommesse e ascolti operatori' - - TV7Benevento : Giochi, Logico: 'Adm riveda calcolo Salvasport su scommesse e ascolti operatori'... - fisco24_info : Giochi, Logico: 'Adm riveda calcolo Salvasport su scommesse e ascolti operatori': Continua a tenere banco l’applica… - piero_pique : @MilanNewsit L'articolo non è chiaro, cosi sembra che Krunic giochi ancora sulla sinistra. Ma avendo Leao e Rebic d… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi Logico

...non poteva che scaturire un'applicazione problematica " osserva Moreno Marasco presidente di... al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione deia ...'Anche se in questi casi si rischia di cadere nella retorica - dice - èaffermare che si ...Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma la prima tappa di questa lunga e intensa stagione che avrà nei...“Da una legge nata male, non poteva che scaturire un’applicazione problematica – osserva Moreno Marasco presidente di Logico l’associazione che rappresenta gli operatori del gioco a distanza ...Il sottosegretario con delega ai giochi intervenendo al webinar di Acadi promette interventi nei confronti del settore su riapertura, Preu e gara, ma anche sul riordino.