Gianni Sperti | chi è | età | carriera | vita privata

Gianni Sperti è stato un ballerino di talento e di grande successo che da diversi anni ha proseguito l'esperienza televisiva diventando opinionista e un vero e proprio personaggio televisivo. Gianni Sperti, nato a Manduria in provincia di Taranto il 12 aprile 1973. Inizia ad avvicinarsi alla danza quando è un teenager, ed inizia a studiare rock acrobatico, danza classica e danza moderna. Di li a poco inizierà a fare diversi provini come ballerino per svariati programmi, a partire da La Sai l'Ultima?, Stelle Sull'Acqua e al Grande Bluff. Dalla metà degli anni 90 fino al 2000 è primo ballerino di Buona Domenica. Dal 2003 diventa opinionista fisso di Uomini e Donne, dopo aver di fatto concluso la carriera da ballerini nel 2009 in Amici. Debutta al cinema nel 2000 con Milonga e nel 2005 partecipa al suo ...

