Firenze: in nome del 25 aprile è permesso fare tutto (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri è stato il 25 aprile. Festa sacra per l'Italia. Però mi verrebbe da citare liberamente Riccardo Garrone nel primo Vacanze di Natale: e anche questo 25 aprile se lo semo levato… Ieri ai vari telegiornali della sera abbiamo assistito a toccanti manifestazioni di unità nazionale, tutte ben confortate dalla musica ormai colonna sonora del 25 aprile Bella Ciao. Cori nelle RSA, e altre scene commoventi. Il tutto con il più severo rispetto delle regole anti Covid. Nessuno però si è azzardato a far vedere quello che succedeva realmente nelle piazze. A Firenze in piazza Santo Spirito, invece che il 25 aprile 2021, sembrava di essere la sera dell'11 luglio del 1982. Quando l'Italia vinse i mondiali di Spagna. La quantità di persone era impressionante. Tutti a cantare a ...

