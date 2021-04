Finalmente calano i contagi a Olbia | ma la preoccupazione è sui vaccini

Advertising

TheUkYana : Premetto che non so nulla di ciò che è stato detto e/o fatto nella room perchè finalmente ho fatto del sano shoppin… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente calano

Gallura Oggi

Scendono le persone positive a Olbia. Iniziano lentamente a scendere i contagi a Olbia. Dopo il picco dei 606 casi rilevati il 22 aprile oggi a Olbia sono 568 le persone positive. Il sindaco Settimo ...... per motivare, per riorganizzare la macchina, ma la Lombardia e assolutamente in grado di fare da sola nel corso dei prossimi mesi e Bertolasopotrà anche dedicarsi ad altro'. BOLLETTINO ...Dopo quasi un mese di contagi in aumento, oggi il numero di persone positive al coronavirus a Olbia è in calo, con 568 casi, di cui solo 4 nell'ultimo giorno e otto guarigioni. (ANSA) ...Diretta Empoli Chievo, risultato finale 2-2: la doppietta di Leonardo Mancuso fa volare la capolista, ma De Luca e Margiotta la riprendono due volte.