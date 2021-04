Covid Sardegna | oggi 199 contagi e 9 morti | dati 27 aprile

(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 199 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 27, mentre si alza l’allerta per la variante indiana. Da ieri si registrano altri 9. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.516 tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati,371 (+9), mentre sono 46 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.131 e i guariti in più sono 402. Dei 53.789 casi positivi complessivamente accertati, 14.057 (+80) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.090 (+19) nel Sud, 4.744 (+22) a Oristano, 10.520 (+18) a Nuoro, 16.378 (+60) a Sassari. L'articolo CalcioWeb.

Le vittime approfondimento Cure domiciliari, nuove linee guida: ok monoclonali Nel dettaglio,...Provincia autonoma di Bolzano 2.385 in Abruzzo 996 in Calabria 1.348 in Umbria 1.372 in1.Piemonte Oltre cento ricoveratiin meno in Piemonte, nei dati diffusi dall'Unità di crisi ...Sono quasi 200 i nuovi casi di Coronavirus in, 9 i morti, 3.516 i test in più ...Sono 10.404 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Mentre in diverse regioni si accendono i riflettori sulla var ...Sono 53.789 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 199 nuovi ca ...