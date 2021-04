Covid | risalgono casi e decessi | netto calo terapie intensive

Advertising

Raddoppiano i tamponi eoltre i 10 mila i positivi al coronavirus in Italia nelle 24 ore, secondo i dati del ... Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per, in calo di 101 ......centrale Usa potrà forse accennare qualcosa su un allentamento degli stimoli? Nelle more...89% a Parigi) a causa della contrazione della domanda di test- 19 in particolare negli Stati ...CATANZARO – C’è anche un finanziere tra gli indagati nell’inchiesta “Pensierino” che stamattina ha portato all’arresto in carcere per Antonio Riccardo Artuso e ai domiciliari per Vincenzo Serafino e B ...Sono stati lavorati 18.035 i tamponi molecolari, mentre il numero dei nuovi positivi riscontrati risulta essere di 1.654 unità. Ancora 37 i decessi nelle 24 ore ...