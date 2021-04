Classifica stipendi ciclisti 2021: quanti soldi guadagnano? Froome il più ricco, Nibali in top-10, Aru al ribasso (Di martedì 27 aprile 2021) Mancano dieci giorni all’inizio del Giro d’Italia 2021, prima grande corsa a tappe di questa stagione che è ormai entrata nel vivo. Le Classiche Monumento ci hanno tenuto compagnia durante una frizzante primavera, ora è tutto pronto per il grande evento nel nostro Paese, a cui faranno seguito il Tour de France, le Olimpiadi e la Vuelta di Spagna. Il ciclismo sta naturalmente facendo i conti con la crisi economica generata dalla pandemia, come tantissimi altri settore, e il momento molto difficile ha portato anche ad alcune revisioni sugli ingaggi degli atleti. Ritocchi necessari per superare le criticità, ma gli stipendi dei big in gruppo non hanno subito particolari diminuzioni, anzi in alcuni casi sono anche aumentati (complici alcuni cambi di casacca). C’è anzi stato un grosso stravolgimento nella Classifica dei ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Mancano dieci giorni all’inizio del Giro d’Italia, prima grande corsa a tappe di questa stagione che è ormai entrata nel vivo. Le Classiche Monumento ci hanno tenuto compagnia durante una frizzante primavera, ora è tutto pronto per il grande evento nel nostro Paese, a cui faranno seguito il Tour de France, le Olimpiadi e la Vuelta di Spagna. Il ciclismo sta naturalmente facendo i conti con la crisi economica generata dalla pandemia, come tantissimi altri settore, e il momento molto difficile ha portato anche ad alcune revisioni sugli ingaggi degli atleti. Ritocchi necessari per superare le criticità, ma glidei big in gruppo non hanno subito particolari diminuzioni, anzi in alcuni casi sono anche aumentati (complici alcuni cambi di casacca). C’è anzi stato un grosso stravolgimento nelladei ...

OhhMyreal : Immagina rischiare un fallimento raramente successo che ti porta da essere campione d inverno a quinto in classific… - AlbertMotta82 : Il calcio dei tifosi. La prima in classifica non paga gli stipendi e non pagherà i premi. Però noi non facciamo mer… - FernandoCorti1 : @AntoVitiello Siamo crollati, dobbiamo ancora crescere come squadra soprattutto mentalmente per sostenere una stagi… - liottagio : @pap1pap È la classifica che comprende solo squadre che giocano bene e pagano gli stipendi? - Valeriocalvani2 : @Miziok67 @Piero_Farenti @SilviaStrada1 Eri terzo in classifica fino a che non ti hanno fatto capire che: 1) il pun… -