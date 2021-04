Cesare Bocci | la grande paura affrontata a 20 anni | Il racconto

Leggi su altranotizia

(Di martedì 27 aprile 2021) L’attoreha sveltato durante un’intervista qual è stata in passato la sua piùe in che modo l’ha: ecco che cosa ha raccontato.sulla sua più(Getty)L’affascinante attoretorna questa sera in tv: su Rai 1 in prima serata ci sarà la replica de Il commissario Montalbano – La rete di protezione. L’episodio, tratto come sempre dai romanzi dell’autore Andrea Camilleri, è uno dei più amati e seguiti dal pubblico italiano. Tanta adrenalina e misteri irrisolti saranno gli ingredienti principali di questa avventura per il commissario siciliano e i suoi colleghi. Nel cast anche il formidabile...