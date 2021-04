BP | profitti sopra attese nel 1° trimestre grazie a recupero greggio

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildelha aiutato BP, che ha annunciato nel 1°superiori alle aspettative. La major petrolifera britannica ha riportato un utile netto di 4,7 miliardi, che si confronta con un rosso di 4,7 miliardi relativo allo stesso periodo del 2020. L’utile underlying si è attestato a 2,6 miliardi di dollari, nettamente superiore agli 1,4 miliardi attesi. Il risultato – ha detto – è stato sostenuto dalla “eccezionale” performance del gas, da prezzi del petrolio “significativamente” più elevati e da solidi margini di raffinazione. BP ha annunciato che riavvierà un buyback azionario per un valore di 500 milioni di dollari nel secondo. (Foto: Alexandr Blinov / Dreamstime)

