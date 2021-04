Birmania: gruppo ribelle assalta base militare nell'est (Di martedì 27 aprile 2021) Un importante gruppo etnico ribelle birmano ha assaltato e dato alle fiamme una base militare nella Birmania orientale vicino al confine con la Thailandia. Lo ha annunciato il capo del gruppo Karen ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Un importanteetnicobirmano hato e dato alle fiamme unaorientale vicino al confine con la Thailandia. Lo ha annunciato il capo delKaren ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania gruppo Birmania: gruppo ribelle assalta base militare nell'est Un importante gruppo etnico ribelle birmano ha assaltato e dato alle fiamme una base militare nella Birmania orientale vicino al confine con la Thailandia. Lo ha annunciato il capo del gruppo Karen National Union (KNU) che da settimane si sta scontrando con l'esercito in quell'area "Le nostre truppe ...

"Io, tra gli ultimi italiani a lasciare il Myanmar" ... sotto i portici della grande via che porta a Chinatown, ho visto un folto gruppo di ragazzi seduti ... Fiorella voleva resistere ancora, e non lasciare la Birmania: "L'ambasciata mi ha detto che dovevo ...

Birmania: gruppo ribelle assalta base militare nell'est - Ultima Ora Agenzia ANSA Birmania: gruppo ribelle assalta base militare nell'est RANGOON, 27 APR - Un importante gruppo etnico ribelle birmano ha assaltato e dato alle fiamme una base militare nella Birmania orientale vicino al confine con la Thailandia. (ANSA) ...

“Io, tra gli ultimi italiani a lasciare il Myanmar” FIRENZE - “Stavo camminando a Yangon, sotto i portici della grande via che porta a Chinatown, ho visto un folto gruppo di ragazzi seduti davanti a un supermercato chiuso, cantavano a gran voce l’inno ...

