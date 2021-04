Baraonda coprifuoco | il governo propone un compromesso Meloni irremovibile | una scelta folle

(Di martedì 27 aprile 2021), alla fine la Camera ha respinto l’odg presentato da Giorgiadi Fratelli d’Italia. L’odg impegnava l’esecutivo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24“. L’odg sulche avrebbe permesso al settore ristorazione di tornare a respirare. Odg riformulato dal, per FdI non è sufficiente Niente da fare: ilha provato a scavalcare il problema riformulando l’odg e garantendo una revisione della misura deldi qui a un mese, sulla base dei dati. Ma Fratelli d’Italia è stata. Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto. Sul tema si registra l’asse Lega-Forza Italia che si dicono, tramite fonti ...

E mentre pesano anche per noie consumo esclusivamente all'aperto " aggiunge - i clienti ... Ne sa qualcosa Giampietro Ciancaleoni del cocktail - barche ha apportato qualche novità ......aspetto che sarà unaperché c'è tanta voglia di uscire." " afferma al Capoluogo il titolare di Sud Cantina Pensatoio su via Sassa, nel cuore del centro storico dell'Aquila. "Il...All’arrivo delle forze dell’ordine, con diverse auto, i giovani hanno via via abbandonato la piazza dileguandosi per le stradine laterali, svuotando Piazza Verdi, verso le 21.45 prima dell’inizio del ...BOLOGNA. Sono arrivati in piazza Verdi alle sette di sera, coi bonghi, gli zaini con le birre e gli impianti di amplificazione: erano studenti universitari, Erasmus, centinaia di ragazzi e ragazze di ...