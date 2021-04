Bar e ristoranti | il Comune di Lecco agevola l' occupazione dello spazio pubblico

Advertising

vladiluxuria : I #Nas chiudono supermercati dove ci sono tracce virus su tastiere #pos e bilance. Mi sembra sinceramente un accani… - MediasetTgcom24 : Covid, è zona gialla: a Milano, Roma e Napoli si torna a sedersi a bar e ristoranti #zonagialle… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: «Lasciate stare bar e ristoranti. Credo sia sbagliato puntare il dito sempre contro le attività re… - fulviabecco : RT @CCIAARIVLIG: Via @ConfartiSv In queste ore le nuove circolari del ministero delineano sempre di chiaramente le modalità operative di #b… - ZzuCicciu : RT @erretti42: Cinema e teatri chiusi, ristoranti e bar aperti. La cultura contagia -

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti

Nonostante fosse lunedì, lungo i dehors nelle strette vie del rione la maggior parte dihanno ritrovato in poco tempo i propri clienti. "Finalmente, sono contenta. È come tornare ad ...Abolito il coprifuoco, sul Titano, la nuova frontiera oggi è il ballo e la discoteca con la preparazione di nuovi protocolli . San Marino non ha più il coprifuoco da ieri,non hanno più limiti di orario, nessuna restrizione per gli spostamenti all'interno del territorio statale sammarinese. Unico divieto rimasto è quello agli assembramenti e la ...La casa da gioco matuziana ha bisogno solo di tre o quattro giorni di pre avviso. Il mancato incasso della chiusura da ottobre è di circa 25 milioni.Riaprono bar e ristoranti, cinema e teatri. Anche la scuola torna in presenza. Il Lazio riprende a respirare, ma lo fa meno nei vagoni della metropolitana. Con l’entrata in zona gialla della Regione l ...