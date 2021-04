Advertising

ilCiriaco : #Irpinia Mirabella, 50enne arrestato per stalking - ottopagine : Stalking, 50enne arrestato dai Carabinieri #MirabellaEclano - bassairpinia : MIRABELLA ECLANO (AV) – Stalking: 50enne arrestato dai carabinieri. - - anteprima24 : ** Minaccia e aggredisce moglie e figlia, arrestato 50enne ** - irpiniatimes1 : MIRABELLA ECLANO, STALKING: 50ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 50enne

Orticalab

Condotto in Caserma, per ilè scattato l'arresto e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria sannita, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di un altro delicato caso di ...... usate per l'esatta ricostruzione della dinamica dello scippo, il giudice del Tribunale della Spezia ha convalidato l'arresto dele ne ha disposto l'obbligo di firma quotidiana presso il ...Arrestato 50enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dalla Squadra Mobile di Lido Tre Archi a Fermo e la Guardia di Finanza.I Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 50enne di origini albanesi, ritenuto responsabile di “Atti persecutori”. Lo straniero, noncurante della misura già disposta ...