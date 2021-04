Anna Oxa compie 60 anni | ecco la splendida cantante oggi

(Di martedì 27 aprile 2021) LaOxa, in occasione dei prossimi 60, ha rilasciato una lunga intervista. In cui ha parlato della battaglia legale contro la Rai, i suoi figli e la sua carriera.le sue parole. I 60diOxa Lei è una delle voci più famose ed amate dal grande pubblico. Carriera straordinaria, il prossimo 28 aprile festeggerà i suoi 60. Stiamo parlando diOxa, grande artista della musica nostrana. In occasione di questo compleanno, laha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e dei progetti futuri. Ha raccontato l’arista: “Già a 16ho vinto Sanremo Giovani con Un’emozione da poco e con ...

Il 28 aprile la cantantecompirà 60 anni e per lei è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera , la donna ha raccontato le sue ...'Da anni non sono in tv, eppure ho un pubblico enorme e sono sui giornali anche se non parlo': è un po' polemicaquando parla del mondo della televisione nell'intervista al Corriere della Sera . In particolare, fa riferimento a un programma specifico: ' Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando, ...Anna Oxa, intervistata dal Corriere della Sera alla vigilia dei suoi 60 anni: bordate alla Rai che le ha sbarrato le porte dopo l'incidente a ...Anna Oxa è una cantante che con la sua voce ed i suoi pezzi ha rappresentato intere generazioni; il suo personaggio, a parte la sua carriera ...