Addio a Milva | la camera ardente al Piccolo teatro Strehler a Milano | poi la sepoltura sul lago di Como

(Di martedì 27 aprile 2021) La cantante e attrice è scomparsa venerdì scorso a 81 anni. Una lunga fila per l’omaggio pubblico, poi funerali in forma privata

robertosaviano : Addio #Milva... per celebrare la sua voce posto qui la sua interpretazione di Bella Ciao, la versione originaria: i… - chetempochefa : Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - GassmanGassmann : Addio a Milva. RIP.???? - infoitinterno : Addio Milva | rossa tra microfoni e lustrini - infoitinterno : Addio a Milva, madrina dell’Orchestra della Magna Grecia -

Si è formata una lunga fila - ben prima dell'apertura della camera ardente - al Piccolo teatro Strehler di Milano dove oggi dalle 9:30 alle 13:30 si poteva dare l'ultimo. I funerali ..."Era una donna che aveva una grande comicità interiore". "Era molto divertente, era una donna che aveva una grande comicità interiore". E' quanto ha detto Rita Pavone ricordando, alla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Giorgio Strehler di Milano. La cantante è deceduta venerdì all'età di 81 anni. "Sarebbe stato poco carino non venire. Cosa ha lasciato? Una voce ...A portarle un fiore, o anche solo a sussurrarle un saluto, sono arrivati ammiratori da Modena e pure da Catania. In coda a centinaia. Fin dalle 9. Prima ancora che aprissero i battenti del Piccolo Tea ...I funerali si terranno in forma privata Sala: 'Appoggerò la sua iscrizione al Famedio' di Sara Chiappori. (fotogramma). La cantante e attrice è scomparsa venerdì scorso a 81 anni. Per l'ultimo saluto ...