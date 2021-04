Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) I siciliani sono tornati a fidarsi del vaccino AstraZeneca. E i numeri degli ultimi giorni lo confermano. Dopo l’allarme lanciato lo scorso 20 aprile dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Mario La Rocca, che aveva parlato di “psicosi da AstraZeneca”, perché nei giorni precedenti si erano verificati dei decessi per trombosi su persone che avevano avuto la somministrazione del vaccino britannico, oggi i numeri tornano a crescere. Soprattutto dopo l’iniziativa del commissario straordinario, Generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, nominato Rappresentante per il coordinamento con le Autorità locali della Regione siciliana del Commissario nazionale per l’emergenza al Coronavirus, di aprire le vaccinazioni anche senza prenotazioni agli over 60 e di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Isono tornati adel vaccino. E i numeri degli ultimi giorni lo confermano. Dopo l’allarme lanciato lo scorso 20 aprile dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Mario La Rocca, che aveva parlato di “psicosi da”, perché nei giorni precedenti si erano verificati dei decessi per trombosi su persone che avevano avuto la somministrazione del vaccino britannico, oggi i numeria crescere. Soprattutto dopo l’iniziativa del commissario straordinario, Generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, nominato Rappresentante per il coordinamento con le Autorità locali della Regione siciliana del Commissario nazionale per l’emergenza al Coronavirus, di aprire le vaccinazioni anche senza prenotazioni agli over 60 e di ...

