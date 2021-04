Tottenham: una sconfitta amara e problemi in arrivo (Di lunedì 26 aprile 2021) La sconfitta del Tottenham nella finale di Coppa Carabao di domenica significa che la loro attesa per un primo trofeo dal 2008 continua, ma quel risultato insieme all’addio di Mourinho sembrano solo alcuni dei problemi per la squadra in questo momento. Quali sono i problemi del Tottenham? Il Tottenham ha subito un duro colpo sulla scia della sconfitta in finale di Coppa Carabao contro il Manchester City. Dopo aver licenziato Jose Mourinho pochi giorni prima della finale della Carabao Cup, nominando Ryan Mason al suo posto fino alla fine della stagione, gli Spurs hanno bisogno di un nuovo capo. Il futuro di Harry Kane è uno di questi, ma ci sono molte altre cose che devono essere scoperte alla squadra di calcio per placare i fan, che si spera torneranno al loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladelnella finale di Coppa Carabao di domenica significa che la loro attesa per un primo trofeo dal 2008 continua, ma quel risultato insieme all’addio di Mourinho sembrano solo alcuni deiper la squadra in questo momento. Quali sono idel? Ilha subito un duro colpo sulla scia dellain finale di Coppa Carabao contro il Manchester City. Dopo aver licenziato Jose Mourinho pochi giorni prima della finale della Carabao Cup, nominando Ryan Mason al suo posto fino alla fine della stagione, gli Spurs hanno bisogno di un nuovo capo. Il futuro di Harry Kane è uno di questi, ma ci sono molte altre cose che devono essere scoperte alla squadra di calcio per placare i fan, che si spera torneranno al loro ...

Advertising

melomonaco86 : @armagio Rimane il rimpianto per non aver visto il tottenham con in panchina Mourinho. Esonerarlo una settimana prima di una finale mah - CalcioPillole : In attesa di una consacrazione totale in campo europeo, Phil #Foden continua a vincere ed imporsi in Inghilterra. G… - TheRub14 : @IMilanista96 No, ma il tempismo della decisione è sbagliato. Stessa cosa che abbiamo visto col Tottenham che prima… - Marco13344438 : I debiti ad esempio del Tottenham sono equivalenti ad un mutuo immobiliare: si tolgono soldi da una tasca per mette… - 1926Azzurro : @LorenzoZL74 @arcadius1999 Poi parlo di 'conti apposto' perché la super lega serve ad appianare i debiti di società… -