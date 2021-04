Scarpadoro, da Vigevano riparte la stagione delle gare su strada: mezza maratona e 10 km (Di lunedì 26 aprile 2021) Per iscriversi alla lista d'attesa, basta inviare una mail a iscrizioni@Scarpadoro.it Pacco Gara e Medaglia - Gli atleti iscritti alla mezza maratona riceveranno in omaggio la t - shirt ufficiale in ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Per iscriversi alla lista d'attesa, basta inviare una mail a iscrizioni@.it Pacco Gara e Medaglia - Gli atleti iscritti allariceveranno in omaggio la t - shirt ufficiale in ...

Advertising

Sevenpress : Presentate la 14^ Scarpadoro e la 1^StraVigevano in programma domenica 2 maggio a Vigevano - Andreozzo76 : RT @ScarpadoroHm: Presentate ufficialmente oggi in Comune a #Vigevano la 14^ #Scarpadoro e 1^ #StraVigevano del prossimo 2 maggio. Qui il c… - ScarpadoroHm : Presentate ufficialmente oggi in Comune a #Vigevano la 14^ #Scarpadoro e 1^ #StraVigevano del prossimo 2 maggio. Qu… - DellaportaLuca : RT @ScarpadoroHm: Un piacevole ritorno alla prossima #Scarpadoro del 2 maggio: Ana Nanu, atleta dal glorioso passato e podista a tutto tond… - infoitinterno : Vigevano. Ana Nanu torna alla Scarpadoro -