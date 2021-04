Salvini non lascia il governo (ora) Ma in autunno la crisi è quasi certa (Di lunedì 26 aprile 2021) L'uscita della Lega dal governo, se ci sarà, avverrà in autunno e non subito. E' la scommessa che fanno i parlamentari di Pd e Movimento 5 Stelle alla luce delle continue polemiche innescate da Matteo Salvini in particolare sul coprifuoco, con tanto di raccolta di firme online per l'abolizione. Fonti molto vicine a Enrico Letta spiegano che, salvo colpi di scena a questo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 aprile 2021) L'uscita della Lega dal, se ci sarà, avverrà ine non subito. E' la scommessa che fanno i parlamentari di Pd e Movimento 5 Stelle alla luce delle continue polemiche innescate da Matteoin particolare sul coprifuoco, con tanto di raccolta di firme online per l'abolizione. Fonti molto vicine a Enrico Letta spiegano che, salvo colpi di scena a questo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - petergomezblog : Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’. Letta: “Se la Lega non vuole stare al… - Noiconsalvini : NO COPRIFUOCO, MATTEO SALVINI LANCIA LA RACCOLTA FIRME NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE 'Perché non si può uscire di ca… - meridio61 : RT @erretti42: Le menti: L’ideona. “Open Arms, la strategia di Salvini: portare in aula Conte e Toninelli” (Corriere,19/4). Non male la li… - Nerot45888119 : RT @mgmaglie: Temo che non abbiate compreso. Questa volta per una volta la vignetta è 'conclusionata', non sconclusionata. Chiede alla sini… -