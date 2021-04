S T A L K E R 2 | il doppiaggio finirà nel 2021 | l’uscita per PC e Series X|S potrebbe essere vicina – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo uno dei doppiatori, le registrazioni di S.T.A.L.K.E.R. 2 finiranno nel, una cosa chesignificare cheper PC eXS è.. In un commento sotto il suo profilo Instagram, Alexander Vilkov, uno dei doppiatori che sta lavorando su S.T.A.L.K.E.R. 2, ha affermato che le registrazioni finiranno nell’inverno del. Si tratta di un’indicazione piuttosto vaga, ma chevoler dire che i lavori di questo atteso sequel sono a buon punto eper PC eXS è piùdi quanto si possa pensare. In rete si leggono dei report che sostengono che … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo S.T.A.L.K.E.R. 2: ilnel ...