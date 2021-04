Recovery | Lorenzin “Successo Pd fondi per giovani e donne”

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Il Partito Democratico ha ottenuto che su ogni progetto finanziato daidelci sia una quota obbligatoria per dare lavoro a”. Così Beatrice, deputata PD. “Questa è una vera e propria scelta per le future generazioni”, conclude. mpe/trg su Il Corriere della Città.

...nel ministero della Salute (tra il 2014 e il 2017 guidato al tempo dall'esponente Beatrice)... Compresi i risvolti economici legati alplan, in quanto il ministero della Salute avrebbe ...Per il Mef le assunzioni ad hoc per ilpassano da 20 a 30, si introducono criteri più ... Lo scrive su Twitter Beatrice, responsabile Salute del Partito Democratico ed ex ministro ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Roma, 26 apr - "Il Partito democratico ha ottenuto che su ogni progetto finanziato dagli oltre 200 miliardi" del recovery plan "ci sia una quota obbligatoria per dare lavoro ai giovani e alle donne, è ...