Recovery: Bellanova, 'bene Draghi su Sud, cambio di passo che chiedevamo' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "'Se cresce il Sud, cresce l'Italia'. Lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa il Presidente Draghi lo ha sottolineato legando questa sfida a quella del PNRR e del futuro del Paese". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb. "L'Italia riparte se riparte il Mezzogiorno. I 23 miliardi del piano pronti ad essere investiti sulle infrastrutture del Sud Italia rappresentano un'enorme occasione per tutti noi. E così l'integrazione virtuosa e lungimirante degli strumenti di cui dobbiamo essere capaci, a partire dalle risorse complementari che accompagneranno l'attuazione del Piano. E' tempo del cambio di passo che chiedevamo. E' tempo di scommettere sull'Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "'Se cresce il Sud, cresce l'Italia'. Lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa il Presidentelo ha sottolineato legando questa sfida a quella del PNRR e del futuro del Paese". Lo scrive Teresadi Iv su Fb. "L'Italia riparte se riparte il Mezzogiorno. I 23 miliardi del piano pronti ad essere investiti sulle infrastrutture del Sud Italia rappresentano un'enorme occasione per tutti noi. E così l'integrazione virtuosa e lungimirante degli strumenti di cui dobbiamo essere capaci, a partire dalle risorse complementari che accompagneranno l'attuazione del Piano. E' tempo deldiche. E' tempo di scommettere sull'Italia".

