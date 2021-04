Pfas: caso Miteni, Gup Vicenza rinvia a giudizio 15 manager (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Gup di Vicenza, Roberto Venditti, ha rinviato a giudizio 15 persone coinvolte nell'inquinamento da Pfas di ampie aree del Veneto da parte della Miteni di Trissino (Vicenza). Si tratta di manager ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Gup di, Roberto Venditti, hato a15 persone coinvolte nell'inquinamento dadi ampie aree del Veneto da parte delladi Trissino (). Si tratta di...

Advertising

ippolitipaolo74 : Pfas: caso Miteni, Gup Vicenza rinvia a giudizio 15 manager - luca_bortoli : RT @GioSavAmbiente: @luca_bortoli in @Avvenire_Nei mantiene alti i riflettori sul 'caso della più grande contaminazione da #Pfas al mondo .… - benedetto49 : Caso Pfas, veleni non solo nell'acqua. Altre 10 sostanze sotto osservazione - GioSavAmbiente : @luca_bortoli in @Avvenire_Nei mantiene alti i riflettori sul 'caso della più grande contaminazione da #Pfas al mon… - Virus1979C : RT @Avvenire_Nei: Caso Pfas, veleni non solo nell'acqua. Altre 10 sostanze sotto osservazione -