Paola Severini Melograni | la donna che piace a tutti per la nuova Rai

Paola Severini Melograni è giornalista, scrittrice e conduttrice radio e tv Tra poco scade il Consiglio d'amministrazione Rai e il Governo delle larghissime intese che sostiene Mario Draghi deve trovare i nomi papabili per il ruolo di Presidente e di Amministratore delegato. Se per il secondo è probabile una scelta interna o una figura tecnica, per il primo il Premier vorrebbe un nome autorevole che dia lustro al Cda della tv di Stato. Complicato, però, mettere d'accordo Pd, 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Ogni partito vorrebbe assicurarsi la governance di viale Mazzini, in previsione delle prossime elezioni, dove avere il controllo della Rai sarebbe un vantaggio non indifferente. Sembra però impossibile che prevalga uno rispetto a un altro. E così dovrebbe passare la linea di Draghi, per mettere tutti d'accordo.

