Nomadland - recensione

(Di lunedì 26 aprile 2021) Fern, sessant'anni portati come la gente vera, è una donna che ha perso le uniche radici che la tenessero ancorata: l'amato marito è morto, l'azienda su cui girava l'economia della cittadina di Empire (Nevada) ha sbaraccato, lentamente la gente ne se è andata e le attività commerciali hanno chiuso, costringendo anche gli ultimi ad abbandonare. Fern ha reso abitabile il suo pulmino, per avere un minimo di autonomia, e da un po' di tempo vive da nomade, girando il paese in base alle offerte di lavoro da bassa manovalanza che sono le uniche che un mercato ormai devastato le offre. Nei periodi festivi c'è Amazon, che con onesto compenso la mette a inscatolare gli ordini, poi segue le stagionali occasioni offerte dall'agricoltura e poi non resta che finire a fare panini e pulizie da qualche parte. Lungo le strade di queste sopravvivenze, fra i due opposti del grande caldo estivo e del ...