Napoli, polizia accompagna Nonno Antonio a vaccinarsi: non poteva andare da solo (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Antonio, anziano di 89 anni, si è recato presso il commissariato di polizia più vicino per farsi accompagnare alla Mostra d’Oltremare per compiere il suo dovere di vaccinarsi e dare una mano a questa interminabile battaglia al covid. Gli agenti di polizia, seppure molto impegnati non ci hanno pensato due volte ed hanno accompagnato in loco Nonno Antonio. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: “I cittadini chiedono aiuto e le istituzioni rispondono “presente”. L’umanità delle forze dell’ordine. Il signor Antonio, di 89 anni, si era presentato al Commissariato Secondigliano poiché doveva recarsi al centro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, anziano di 89 anni, si è recato presso il commissariato dipiù vicino per farsire alla Mostra d’Oltremare per compiere il suo dovere die dare una mano a questa interminabile battaglia al covid. Gli agenti di, seppure molto impegnati non ci hanno pensato due volte ed hannoto in loco. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: “I cittadini chiedono aiuto e le istituzioni rispondono “presente”. L’umanità delle forze dell’ordine. Il signor, di 89 anni, si era presentato al Commissariato Secondigliano poiché doveva recarsi al centro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Napoli, chiama la polizia e confessa: 'Ho ucciso mia sorella' #napoli - anteprima24 : ** #Napoli, polizia accompagna Nonno Antonio a vaccinarsi: non poteva andare da solo ** - infoitinterno : Napoli, «Ho ucciso mia sorella»: uomo con problemi psichici accoltella la donna, chiama la polizia e si barrica in… - danieledv79 : RT @ilriformista: L'uomo, 89 anni, si è presentato in Commissariato #coronavirus #vaccino @poliziadistato - ilriformista : L'uomo, 89 anni, si è presentato in Commissariato #coronavirus #vaccino @poliziadistato -