Maxi furto con spaccata da Prada | entrano all' outlet con un trattore poi sfondano la vetrina con un' auto

(Di lunedì 26 aprile 2021) SANT'ELPIDIO A MARE -nella notte da, all'Il Castagno di Sant'Elpidio a Mare. Nella notte i banditi hanno prima rubato unutilizzato poi per scardinare il cancello ...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi furto

di Andrea Braconicon spaccata al negozio Prada, all'interno dell'area commerciale Il Castagno di Sant'Elpidio a Mare. Questa notte, intorno alle 3, alcuni malviventi hanno rubato un trattore che hanno usato per ...... ha iscritto nel registro degli indagati due persone di Favara, un trentenne con precedenti specifici e un quarantenne, sospettati di essere gli autori delcolpo ad un negozio di cellulari ...Un maxi-furto "celebrato" in più atti, prelevando dall'azienda dove lavorava - la Comalat di Cartigliano - in tutto 103 forme di formaggio di diverso tipo ...SANT'ELPIDIO A MARE - Maxi furto nella notte da Prada, all'outlet Il Castagno di Sant’Elpidio a Mare. Nella notte i banditi hanno prima rubato un trattore utilizzato poi ...