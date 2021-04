Lazio-Milan | Tare | “Oggi è come una finale | dobbiamo vincere”

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - SpudFNVPN : Lazio -Milan 2-3 Paga a 61. ?????? - MikeeyMo : Serie A TIM … Week 33 | Lazio - Milan Serie A TIM #MilanSassuolo #ForzaMilan #Rossoneri #WeLoveACM #MilanOnFire… -

Bella vittoria del Napoli, che si impone 2 - 0 a Torino contro i granata e, in attesa di, aggancia proprio i rossoneri e la Juventus a quota 66. Grande primo tempo quello della squadra di Gattuso, a segno all'11' con un gran tiro da fuori di Bakayoko e 2' dopo con un ...Commenta per primo Massimo Ambrosini , ex centrocampista del, parla a Sky Sport prima della sfida contro la: 'Ilè padrone del proprio destino. Un risultato positivo ridurrebbe le possibilità delladi lottare per la Champions, facendo restare intatte quelle dele rilanciando in ...Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, match di chiusura della 33ª giornata di Serie A. LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; ...Sconfitta netta del Torino contro il Napoli. Gli Azzurri dominano la gara, già decisa nel primo tempo con due reti nel giro di 2’. A segno per i partenopei Bakayoko e Osimhen. Nel corso della partit ...