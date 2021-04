La Scala riparte l’11 maggio. Armani nuovo socio (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri – nel giorno di «riapertura», la Scala ha annunciato l’ingresso fra i soci come «fondatore sostenitore» di Giorgio Armani, un concerto con il pubblico, seppure ridotto, con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti l’11 maggio e soprattutto posa la prima pietra del suo nuovo edificio, una torre con sei piani interrati e undici fuori terra che permetterà di avere un palcoscenico profondo 64 metri, oltre a una sala prove per l’orchestra che può essere usata per le registrazioni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri – nel giorno di «riapertura», laha annunciato l’ingresso fra i soci come «fondatore sostenitore» di Giorgio, un concerto con il pubblico, seppure ridotto, con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Mutie soprattutto posa la prima pietra del suoedificio, una torre con sei piani interrati e undici fuori terra che permetterà di avere un palcoscenico profondo 64 metri, oltre a una sala prove per l’orchestra che può essere usata per le registrazioni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

