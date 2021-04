La figlia di Milva e gli attacchi No Vax: “Mia madre non è morta di Covid” (Di lunedì 26 aprile 2021) Neanche la morte della rossa Pantera di Goro ha fermato gli attacchi dei No Vax verso gli ultimi proclami pro vaccino, lanciati sui social dalla cantante che si è spenta a 81 anni a Milano. Una grande ed eclettica interprete della canzone italiana degli anni 60. Una vera protagonista come Mina, dalla voce profonda, autentica che, alle tantissime sue canzoni e rivisitazioni ha sempre accompagnato un originale e apprezzata passione per il teatro che è perdurata fino al 2010, quando la pantera di Goro ha smesso di apparire in pubblico, dopo una carriera durata ben 52 anni, con 80 milioni di dischi venduti. Quella di Milva è stata una ricerca artistica originalissima vorticosa poliedrica che la riportava spesso tra le strade piovose di Berlino Est, avvolta in impermeabili neri di pelle che anticipavano in qualche modo atmosfere dark wave degli ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 aprile 2021) Neanche la morte della rossa Pantera di Goro ha fermato glidei No Vax verso gli ultimi proclami pro vaccino, lanciati sui social dalla cantante che si è spenta a 81 anni a Milano. Una grande ed eclettica interprete della canzone italiana degli anni 60. Una vera protagonista come Mina, dalla voce profonda, autentica che, alle tantissime sue canzoni e rivisitazioni ha sempre accompagnato un originale e apprezzata passione per il teatro che è perdurata fino al 2010, quando la pantera di Goro ha smesso di apparire in pubblico, dopo una carriera durata ben 52 anni, con 80 milioni di dischi venduti. Quella diè stata una ricerca artistica originalissima vorticosa poliedrica che la riportava spesso tra le strade piovose di Berlino Est, avvolta in impermeabili neri di pelle che anticipavano in qualche modo atmosfere dark wave degli ...

Advertising

LoredanaBerte : Immensa, incredibile artista. Ho un ricordo bellissimo di noi in Russia con tua figlia Martina e Franco Battiato. B… - rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - nuovasocieta : La figlia di Milva e gli attacchi No Vax: “Mia madre non è morta di Covid” - BlackOrchydea : La figlia di Milva ammette che la madre nemmeno parlava ma “in qualche modo comunicava con me”. Ok. quanto ha pres… - Ema_poet : RT @storie_italiane: #Milva, addio alla rossa della musica italiana. Al telefono il ricordo di Martina Corgnati, figlia dell'artista. #26ap… -