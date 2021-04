Il Salvini 'di lotta e di governo' nel mirino di Letta e Conte, ma anche della Meloni: vota o no il suo Odg? (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Siamo fedeli sostenitori del governo, ma vogliamo che la scienza valga quando si chiude e quando si apre': risponde il leader leghista alle critiche per la raccolta di firme per cancellare il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Siamo fedeli sostenitori del, ma vogliamo che la scienza valga quando si chiude e quando si apre': risponde il leader leghista alle critiche per la raccolta di firme per cancellare il ...

Advertising

agorarai : 'Sono preoccupato per quello che sta succedendo: sicuramente Salvini che raccoglie le firme è un pessimo spettacolo… - Christi22156991 : @matteosalvinimi Caro Salvini la lotta al coprifuoco Va benissimo ma la vera lotta bisogna farla per le CURE!!!!! S… - abiraghi : Quella fogna della #Lega di lotta (per non cedere tutti i voti dei suoi stolti elettori alla #Meloni) e di governo… - simonettapelle1 : RT @La7tv: #lariachetira Enrico #Mentana: 'Matteo #Salvini è come il Nanni Moretti che chiede 'Mi si vede di più se ci vado o non ci vado?'… - aleguerriero19 : 'La lotta della sinistra non è innanzitutto contro le destre, ma contro la povertà; non innanzitutto contro Salvini… -