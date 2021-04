“Il 2022 sarà ancora un anno di pandemia”: le previsioni del Presidente di Pfizer (Di lunedì 26 aprile 2021) Fare previsioni su quanto durerà la pandemia da Covid-19 è davvero complicato ma c’è chi pensa che si protrarrà almeno fino a tutto il 2022. E’ questo quanto dichiarato del CEO di Pfizer che insieme all’azienda Biontech rappresenta uno dei colossi produttrici del vaccino anti Coronavirus. Una previsione che di certo non fa piacere ma che, purtroppo, tiene conto della velocità di diffusione nelle varie parti del mondo dove, al contrario di altre, si sta assistendo ad un’altra fortissima ondata (come in India). In altre aree invece, dove la campagna vaccinale ha iniziato a produrre effetti, la situazione è nettamente migliorata ma non a tal punto da alimentare aspettative rosee a stretto giro. pandemia da Covid: le previsioni del Presidente di Pfizer E’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Faresu quanto durerà lada Covid-19 è davvero complicato ma c’è chi pensa che si protrarrà almeno fino a tutto il. E’ questo quanto dichiarato del CEO diche insieme all’azienda Biontech rappresenta uno dei colossi produttrici del vaccino anti Coronavirus. Una previsione che di certo non fa piacere ma che, purtroppo, tiene conto della velocità di diffusione nelle varie parti del mondo dove, al contrario di altre, si sta assistendo ad un’altra fortissima ondata (come in India). In altre aree invece, dove la campagna vaccinale ha iniziato a produrre effetti, la situazione è nettamente migliorata ma non a tal punto da alimentare aspettative rosee a stretto giro.da Covid: ledeldiE’ ...

Advertising

mgpg07 : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… - CorriereCitta : “Il 2022 sarà ancora un anno di pandemia”: le previsioni del Presidente di Pfizer - F1Daviderusso : L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in… - GiovaFormi : RT @FraNasato: Secondo il sito specializzato @Footy_Headlines sarà questa la prima maglia del #Milan per la stagione 2021/2022 https://t.co… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: In bozza Recovery stop a quota 100 dall'anno prossimo, e proroga al 2023 del superbonus. Q100 dovrebbe finire nel 2022,… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 sarà Riforma pensioni: quota 100 in soffitta, spunta Quota 41. Ecco cosa prevede Cosa ci sarà dopo? Pe ora si sa che di riforma pensioni non v'è traccia nel PNRR ma tutto è rinviato alla prossima legge di bilancio 2022.

Sulle pensioni scoppia il caos. E spunta quota 41 Ecco Quota 41 Anche se il dossier è rinviato all'autunno quando, grazie alla legge di Bilancio, sarà definito l'assetto che entrerà in vigore dal primo gennaio 2022, cominciano a circolare le prime ...

Superbonus 2023: sarà prorogato ...in legge di Bilancio 2022. Guida Finestra Cosa cidopo? Pe ora si sa che di riforma pensioni non v'è traccia nel PNRR ma tutto è rinviato alla prossima legge di bilancioEcco Quota 41 Anche se il dossier è rinviato all'autunno quando, grazie alla legge di Bilancio,definito l'assetto che entrerà in vigore dal primo gennaio, cominciano a circolare le prime ...