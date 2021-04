Giro d’Italia 2021 | chi parteciperà? Bernal | Evenepoel | Vlasov | Yates L’Italia punta su Ganna

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Manca sempre meno all’inizio del. Al via sono attesi tantissimi grandi corridori. I due nomi più altisonanti presenti nella startlist sono quelli di Egan(Ineos) e Remco(Deceuninck-Quick Step). Ambedue, però, si presentano al via della Corsa Rosa circondati da diverse incognite. Il colombiano, infatti, è ancora alle prese con i fastidiosi problemi alla schiena che lo stanno tormentando dalla scorsa estate. Il belga, invece, è fermo da quando fu vittima di una bruttissima caduta allo scorsodi Lombardia e, sostanzialmente, è all’esordio stagionale. Il principale favorito, stante quanto visto al Tour of the Alps e le condizioni died, è il britannico Simon(BikeExchange). ...