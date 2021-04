Giorgia Meloni, il suo ecologismo conservatore è grottesco eppure ci serve (Di lunedì 26 aprile 2021) Era ormai da parecchio tempo che mi chiedevo quando la destra sarebbe intervenuta sui temi verdi. In questi ultimi anni, infatti, la Lega di Salvini, ma anche Fratelli d’Italia della Meloni, si sono sempre contraddistinti per una completa indifferenza al tema, spesso, specie la Lega, oscillando verso posizioni addirittura negazioniste del cambiamento climatico, quelle che d’altronde sono portate avanti da giornali che li rappresentano come Libero, Il Giornale, ma anche il Foglio e La Verità. Questo silenzio mi è sempre sembrato preoccupante, perché nel frattempo in Europa nascevano coalizioni verdi, come quella che in Australia è andata al governo, appunto, con i conservatori. Ho sempre ritenuto una destra verde un problema italiano, esattamente come quello, d’altronde, di non avere una sinistra verde (probabilmente le due cose sono legate). Ho salutato dunque con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Era ormai da parecchio tempo che mi chiedevo quando la destra sarebbe intervenuta sui temi verdi. In questi ultimi anni, infatti, la Lega di Salvini, ma anche Fratelli d’Italia della, si sono sempre contraddistinti per una completa indifferenza al tema, spesso, specie la Lega, oscillando verso posizioni addirittura negazioniste del cambiamento climatico, quelle che d’altronde sono portate avanti da giornali che li rappresentano come Libero, Il Giornale, ma anche il Foglio e La Verità. Questo silenzio mi è sempre sembrato preoccupante, perché nel frattempo in Europa nascevano coalizioni verdi, come quella che in Australia è andata al governo, appunto, con i conservatori. Ho sempre ritenuto una destra verde un problema italiano, esattamente come quello, d’altronde, di non avere una sinistra verde (probabilmente le due cose sono legate). Ho salutato dunque con ...

