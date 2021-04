Fast and Furious 7 | il film con più errori di tutta la saga | quelli che non hai notato

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lunedì 26 aprile va in onda su Italia 1 il settimo capitolo dellapiù adrenalinica di sempreand7. Diretto da James Wan è l’ultimo capitolo dellache vede la partecipazione di Paul Walker. L’attore in seguito ad un tragico incidente automobilistico, scomparve il 30 novembre 2013 a metà delle riprese del. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,and7 su Italia 1: 5 curiosità sulche non sapevi Dopo averne interrotto la lavorazione, la produzione prese in considerazione di non portare avanti il. Dopo un po’, insieme al cast, venne deciso di concludere la pellicola e la sceneggiatura venne rivista per affrontare la scomparsa dell’attore e dare al suo personaggio una degna ...

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 26 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:Furious 7, Finalmente Sposi, Centurion, Il buongiorno del mattino, ... E fuori nevica!, Un milione di modi per morire nel West, Sfida nella città morta, Dorian Gray, Dragonheart - Cuore di ...