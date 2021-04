F1, che cos’è la Sprint Race: quanti punti assegna e da che GP inizierà (Di lunedì 26 aprile 2021) Sprint Race: il nuovo che avanza in Formula Uno? L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata odierna (anche se si attendeva solamente nel weekend di Portimao) e ha tolto il velo a questa succosa novità che si svilupperà già nel corso di questa stagione. Il Mondiale di Formula Uno 2021, infatti, vedrà tre Sprint Race che andranno a rivoluzionare il programma solito del fine settimana di gara, rendendo il sabato ancor più vibrante. FIA e Liberty Media cercavano di ufficializzare questa novità ormai da tempo e, dopo un lungo ragionamento, hanno deciso di optare per queste prime tre Sprint Race, per valutare poi in vista del futuro se ampliare o, nel caso, rimuovere, questa scelta. Che formato avranno le Sprint Race? Le qualifiche ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021): il nuovo che avanza in Formula Uno? L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata odierna (anche se si attendeva solamente nel weekend di Portimao) e ha tolto il velo a questa succosa novità che si svilupperà già nel corso di questa stagione. Il Mondiale di Formula Uno 2021, infatti, vedrà treche andranno a rivoluzionare il programma solito del fine settimana di gara, rendendo il sabato ancor più vibrante. FIA e Liberty Media cercavano di ufficializzare questa novità ormai da tempo e, dopo un lungo ragionamento, hanno deciso di optare per queste prime tre, per valutare poi in vista del futuro se ampliare o, nel caso, rimuovere, questa scelta. Che formato avranno le? Le qualifiche ...

Advertising

SeaWatchItaly : Buon 25 aprile! Oggi, così come ogni giorno, noi di #SeaWatch teniamo alta la bandiera di Azione Antifascista, pe… - PagellaPolitica : Scaduto l’ultimatum del 22 aprile, è ufficiale la rottura tra l’Associazione di Casaleggio e il Movimento 5 stelle,… - borghi_claudio : @protoromantica Nel senso che forse non si ricorda ma se si comincia il 26 con le riaperture è solo perché l'abbiam… - IreneGiuliodor1 : RT @rokifi17: #ISOLAPARTY #giuliaxisolaparty Sempre con la nostra queen e la sua mamma che potrebbe insegnare a tutti lì in studio e sull'i… - rokifi17 : #ISOLAPARTY #giuliaxisolaparty Sempre con la nostra queen e la sua mamma che potrebbe insegnare a tutti lì in studi… -

Ultime Notizie dalla rete : che cos’è Ristoranti in zona gialla: le regole del decreto Draghi Corriere della Sera