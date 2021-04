ESATTE ai tempi del Covid | meteo clemente o no | niente di buono

(Di lunedì 26 aprile 2021)estate al tempo del.Riaperture, ormai ci siamo. Da lunedì le regioni “gialle” potranno tornare ad assaporare un po’ di normalità, pur con tutte le precauzioni e le prudenze del caso. Ma ora che maggio è alle porte, ora che l’Estate s’intravede non troppo in lontananza, è evidente che l’attenzione sia tutta rivolta alla bella stagione. Che ne sarà dell’Estate? Potremo riassaporare un po’ di libertà? Vedremo, c’è chi deciderà al momento opportuno. Noi, dal canto nostro, non possiamo non trascurare le condizionie in particolare le proiezioni stagionali. Perché con le apertura principalmente all’aperto (almeno per ora) è evidente che sapere che tempo fa è indispensabile. Diciamo che l’Estate 2021 promette eccessi. Ne avevamo parlato, forse lo ricorderete, avevamo parlato di proiezioni orientate all’estremizzazione ...

Meteo estate al tempo del Covid. Riaperture, ormai ci siamo. Da lunedì le regioni "gialle" potranno tornare ad assaporare un ...