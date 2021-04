Elisa Isoardi | l’annuncio | “Ancora non posso farlo” – FOTO

Advertising

Njw48 : sono innamorata di elisa isoardi #isola - Alessandra_PD10 : Elisa Isoardi col libro di Giulia Salemi, un grandissimo dono - 00sxho : no raga io innamorata persa di elisa isoardi - giadinagrisu : RT @tempoweb: La maledizione dell'occhio fa un'altra vittima. Nuovo ritiro? #isola #26aprile #angelamelillo #gilles #fariba @giadinagrisu… - thefreddo2 : Angela ha un problema all’occhio... l’ultima volta che ho visto qualcuno con una benda era Elisa isoardi che ora è… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

A poche ore della diretta del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi , potrebbe avvenire un altro ritiro per problemi agli occhi: dopo gli addii di Brando Giorgi e, c'è grande ...... Brando Giorgi ed(entrambi vittime di un incidente all'occhio). Dopo la sua uscita di scena, tuttavia, non si sono avute più altre notizie sul suo conto e sulle successive condizioni ...La maledizione dell’occhio colpisce di nuovo l’Isola dei Famosi 2021: problemi per Angela Melillo. Si ritira? Intanto Fariba Tehrani ...Stasera 26 aprile andrà in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Al televoto Fariba Tehrani e Vera Gemma. Ospiti, prove e anticipazioni ...