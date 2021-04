Draghi: “Nel Recovery Plan c’è il destino dell’Italia” (Di lunedì 26 aprile 2021) Recovery Plan: il premier Mario Draghi ha illustrato alla Camera il testo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Il testo dovrà essere consegnato all’Unione europea entro il 30 aprile per l’approvazione. Draghi: “Primo obiettivo riparare i danni della pandemia”. (Mario Draghi, Screenshot canale ufficiale della Camera dei Deputati – comunicazioni del premier Mario Draghi sul Recovery Plan alla Camera, YouTube)Come riporta Rai News il premier Mario Draghi, nel presentare il testo ha voluto fin da subito appore alcune considerazioni e ha riferito i Aula alla camera: “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell’insieme dei ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021): il premier Marioha illustrato alla Camera il testo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Il testo dovrà essere consegnato all’Unione europea entro il 30 aprile per l’approvazione.: “Primo obiettivo riparare i danni della pandemia”. (Mario, Screenshot canale ufficiale della Camera dei Deputati – comunicazioni del premier Mariosulalla Camera, YouTube)Come riporta Rai News il premier Mario, nel presentare il testo ha voluto fin da subito appore alcune considerazioni e ha riferito i Aula alla camera: “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell’insieme dei ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #25aprile, Draghi: Il linguaggio d'odio, che sfocia spesso nel razzismo e nell'antisemitismo, contiene sempre i ger… - dariofrance : Oltre 6 miliardi per la #Cultura nel #Pnrr che oggi il Presidente #Draghi presenta in Parlamento. Sarà proprio la… - raffaellapaita : La parte del Pnrr su semplificazioni per realizzare infrastrutture va nella direzione indicata da @ItaliaViva con i… - PasqualeSqueo : RT @GioFazzolari: #PNRR Faccio presente a #Draghi che la garanzia pubblica per il mutuo prima casa ai giovani era stata introdotta nel 2010… - Dustycrophoppe5 : RT @francescatotolo: Quindi, nel mezzo di una “pandemia devastante”, la sanità non vale nemmeno il 9% del totale dei fondi del #RecoveryPla… -