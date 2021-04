Domenica Live: la Mamma di Fabrizio Corona Contro Tutti! (Di lunedì 26 aprile 2021) Si torna a parlare di nuovo di Fabrizio Corona a Domenica Live da Barbara D’Urso. A intervenire in diretta è Gabriella Privitera, la Mamma del re dei paparazzi che non le manda certo a dire! Cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli! Nel consueto appuntamento pomeridiano con Domenica Live, si torna ad affrontare una questione molto spinosa ma sempre super chiacchierata: Fabrizio Corona e i suoi problemi, di salute e con la giustizia. Ospite principale del talk è Gabriella Privitera, Mamma dell’ex re dei paparazzi che ha sempre difeso il figlio da quanti pensavano che Corona dovesse marcire in carcere per i reati commessi. E’ la prima volta che la donna appare in studio da quando il figlio ha ottenuto la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) Si torna a parlare di nuovo dida Barbara D’Urso. A intervenire in diretta è Gabriella Privitera, ladel re dei paparazzi che non le manda certo a dire! Cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli! Nel consueto appuntamento pomeridiano con, si torna ad affrontare una questione molto spinosa ma sempre super chiacchierata:e i suoi problemi, di salute e con la giustizia. Ospite principale del talk è Gabriella Privitera,dell’ex re dei paparazzi che ha sempre difeso il figlio da quanti pensavano chedovesse marcire in carcere per i reati commessi. E’ la prima volta che la donna appare in studio da quando il figlio ha ottenuto la ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - BISLACCO3 : RT @sparklingsoull: è il 2018, Paris Hilton è a Domenica Live seduta su un divanetto rosa a forma di conchiglia insieme a Malgioglio, tutto… - barb_edwire : RT @RobbTheDM1: Ok, programma delle live per la settimana: Lunedì (stasera) ore 21: Assassin's creed 2 Martedì, ore 22: l'Ultina Torcia co… - cocozcat : RT @RobbTheDM1: Ok, programma delle live per la settimana: Lunedì (stasera) ore 21: Assassin's creed 2 Martedì, ore 22: l'Ultina Torcia co… - RobbTheDM1 : Ok, programma delle live per la settimana: Lunedì (stasera) ore 21: Assassin's creed 2 Martedì, ore 22: l'Ultina T… -