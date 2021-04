Demos, Ciani: no a chiusura centri per senza dimora (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Il 30 aprile e’ prevista la chiusura dei centri di accoglienza attivati da alcuni Municipi di Roma per ospitare le persone senza dimora durante i mesi invernali. Saranno rimessi in strada in piena emergenza globale in corso persone che in queste strutture hanno trovato riparo, tutela, amicizia, calore umano, hanno recuperato una fiducia negli altri che avevano perso da tempo ed hanno ricominciato a costruirsi una vita: c’e’ chi ha smesso di bere, chi ha trovato un lavoro, chi ha ripreso contatti con le famiglie.” “Negli anni passati era considerato normale chiudere questi centri nel mese di Aprile: le temperature si alzano, deve essere ripristinato l’uso originario dei luoghi, o semplicemente non ci sono piu’ fondi, e quindi appare accettabile chiudere tutto e rimandare le persone per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Il 30 aprile e’ prevista ladeidi accoglienza attivati da alcuni Municipi di Roma per ospitare le personedurante i mesi invernali. Saranno rimessi in strada in piena emergenza globale in corso persone che in queste strutture hanno trovato riparo, tutela, amicizia, calore umano, hanno recuperato una fiducia negli altri che avevano perso da tempo ed hanno ricominciato a costruirsi una vita: c’e’ chi ha smesso di bere, chi ha trovato un lavoro, chi ha ripreso contatti con le famiglie.” “Negli anni passati era considerato normale chiudere questinel mese di Aprile: le temperature si alzano, deve essere ripristinato l’uso originario dei luoghi, o semplicemente non ci sono piu’ fondi, e quindi appare accettabile chiudere tutto e rimandare le persone per ...

Ultime Notizie dalla rete : Demos Ciani Demos, Ciani: arrivo vaccino in carcere fattore importante E' quanto dichiara in una nota Paolo Ciani (Demos), vicepresidente della Commissione Sanita' alla Regione Lazio e candidato sindaco di Roma alle primarie del centrosinistra.

Centrosinistra, primarie il 20 giugno Gualtieri deciderà dopo il vertice Concorda sull'importanza di "rimettere in moto il confronto con i cittadini" anche Paolo Ciani, consigliere regionale di Demos. Starebbe invece pensando di fare un passo indietro la senatrice Monica ...

Vaccinazioni nelle carceri, Ciani (Demos): “Importante procedere speditamente” Il Vicepresidente della Commissione Sanità, Ciani: "È un passo che avevo chiesto con forza già nel dicembre scorso e sono felice si sia finalmente avviato" ...

